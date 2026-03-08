Il derby è qui: Inter con il dubbio Thuram. Chivu: "Fischi a Bastoni? Dispiace, ma è maturo"

Il conto alla rovescia è quasi finito: nella domenica di Serie A alle 20.45 è previsto il calcio d'inizio di Milan-Inter. Fra le fila dei nerazzurri c'è ancora qualche dubbio di formazione, anche per la febbre che ha colpito in queste ore Marcus Thuram.

Come arriva l'Inter

L’Inter nel derby vuole chiudere ogni discorso scudetto e volare sempre più in alto in vetta. Chivu per vendicare la sconfitta dell’andata e issarsi a +13 sui rossoneri sceglie Sommer in porta. Difesa a tre composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo Luis Henrique e Dimarco sugli esterni, Calhanoglu in ballottaggio con Mkhitaryan, Barella e Zielinski a completare la mediana. Davanti confermato il tandem offensivo potrebbe essere compostto da Thuram e Pio Esposito. Il francese però ha la febbre: nel caso è pronto Bonny.

Chivu: "Thuram ha un po' di febbre, Calhanoglu migliora"

Così il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa: "Sappiamo tutti quello che rappresenta il derby per due squadre forti. Dobbiamo mantenere quanto di buono fatto fino ad ora ed essere competitivi". In merito alle possibili defezioni e sulle condizioni di Thuram e Calhanoglu: "Stanno abbastanza bene e si sono allenati bene, Marcus ha un po' di febbre e speriamo sia a disposizione. Calha dà segni di miglioramento, l'ora fatta a Como gli è servita".

Sui fischi a Bastoni: "Sono cose che lui e noi non possiamo controllare, è la conseguenza di quello che è accaduto. Ci dispiace, è una persona matura e forte e sa bene quanto i suoi compagni lo rispettino e gli abbracci che gli mandiamo tutti i giorni. Le prestazioni nonostante i fischi sono state di ottimo livello".