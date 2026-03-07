La lotta Champions è più incerta che mai: Juventus a -1 da Como e Roma, la classifica
Quattro gol al Pisa ed una prestazione convincente: la Juventus di Luciano Spalletti si rilancia con decisione in vista del rush finale per un posto in Champions League. I bianconeri con questo successo si sono infatti portati a quota 50 punti, a -1 dal quarto posto occupato in questo momento da Como e Roma. Proprio i giallorossi sono ora chiamati a rispondere nella delicata sfida contro il Genoa dell'ex Daniele De Rossi.
Per contro il Pisa è sempre più vicino alla retrocessione: con questo ko la squadra di Hiljemark rimane a 15 lunghezze, all'ultimo posto in coabitazione con l'Hellas Verona (di scena domani a Bologna). Vediamo di seguito la classifica della Serie A aggiornata con gli ultimi risultati.
La classifica di Serie A aggiornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Roma 51
Como 51*
Juventus 50*
Atalanta 46*
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 36*
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30*
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15*
Verona 15
* Una partita in più