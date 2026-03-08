Atalanta, Palladino sull'inedita coppia Krstovic-Scamacca: "Ho tantissime soluzioni davanti"

Nel corso della conferenza stampa tenuta dopo la sfida pareggiata contro l'Udinese il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato anche della coppia formata oggi - a gara in corso - da Scamacca e Krstovic in attacco.

Come giudica il tandem Krstovic-Scamacca?

"Volevamo andare uomo contro uomo con la doppia punta e abbiamo dato molto fastidio alla difesa. Poi avevamo anche degli esterni che hanno fatto ovviamente la differenza nell'esprimere il nostro gioco. Abbiamo tantissime soluzioni davanti".

I cambi quanto hanno fatto la differenza e come giudica Kolasinac?

"Sicuramente hanno dato il loro contributo. Per noi i "senatori" sono fondamentali come appunto Kolasinac, De Roon e Djimsiti. Ma anche i giovani stanno dando il loro contributo".

Novità sotto il profilo degli infortunati e cosa pensa di Scamacca?

"Valuteremo giorno per giorno, però potremmo tirare fuori qualcosa: il nostro obiettivo è recuperare più giocatori il prima possibile. Ieri dissi a Gianluca che avrebbe fatto doppietta: è un ragazzo che ha bisogno ovviamente di fiducia. Scamacca sta facendo tanti gol di testa e insisto molto con lui nel provare ad attaccare, e ci sta mettendo tanto impegno".