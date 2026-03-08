Pisa, Hiljemark: "Abbiamo regalato tre gol alla Juve, inammissibili i nostri ultimi 30-35 minuti"

Mister Oscar Hiljemark, intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta per 4-0 di Torino contro la Juventus, ha commentato così la prestazione del suo Pisa: "Per 50 minuti abbiamo fatto bene, poi la Juve ha creato una situazione più difficile. Non ci siamo difesi nel modo in cui vorrei nella nostra area. Non voglio più vederci giocare come negli ultimi 30-35 minuti, abbiamo regalato i primi tre gol. Non possono verificarsi delle cose del genere a questi livelli"

Sul futuro: "Io voglio fare un lavoro qui, per i tifosi e per la società, non solo per i tre punti. Adesso penso solo alla salvezza, ma sono qui per la strada lunga. Ora pensiamo alla prossima partita, dove voglio ripetere la prestazione della scorsa settimana e quella del primo tempo di Torino".