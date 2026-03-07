Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Arrivano le formazioni ufficiali di Italia-Danimarca, match valido per la seconda giornata del Gruppo 1 di qualificazione al Mondiale 2027, che prenderà il via alle ore 18:15 sul prato del 'Romeo Menti' di Vicenza.
Per le azzurre novità sia sul fronte del modulo, si passa dal 3-5-2 al 4-2-3-1, sia su quello delle calciatrici scelte: in campo a sorpresa dal 1' Piemonte e Dragoni.
Italia (4-2-3-1): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Greggi; Dragoni, Giugliano, Bonansea; Piemonte. Allenatore: Soncin.
Danimarca (5-3-2): Thisgaard; Thogersen, Ballisager, Boye Sorensen, Sandbech, Svava; Bredgaard, Gejl, Kuhl; Vangsgaard, Harder. Allenatore: Michelsen.
Arbitro: Désirée Blanco (SUI)
Assistenti: Susanne Kũng (SUI), Linda Schmid (SUI)
Quarto ufficiale: Michèle Schmölzer (SUI)