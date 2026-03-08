Union Brescia, Corini non cerca alibi: "Prestazione insufficiente, dobbiamo reagire subito"

Non nasconde la delusione Eugenio Corini dopo lo 0-0 dell’Union Brescia contro la Triestina al Rigamonti. Un pareggio che pesa per i lombardi, arrivato contro l’ultima in classifica e che rischia di complicare la corsa al secondo posto.

Al termine della gara, il tecnico ha analizzato con grande sincerità la prestazione della squadra: “È stata una prova non adeguata e insufficiente. Nel primo tempo abbiamo fatto troppa fatica: non riuscivamo a trovare le linee di passaggio e pressavamo male. Dopo l’intervallo siamo andati leggermente meglio, ma non è stato abbastanza”.

Corini ha poi voluto sottolineare l’atteggiamento dei tifosi, rimasti comunque vicini alla squadra nonostante la prestazione opaca: “Era doveroso ringraziare i nostri tifosi a fine partita. Anche in una gara in cui abbiamo fatto poco per trascinarli, loro hanno dato tutto. Se pareggi contro l’ultima in classifica è giusto che la gente si arrabbi e fischi. Lo dico con il massimo rispetto per la Triestina, che è venuta qui a fare la sua partita”.

Nonostante il momento complicato, l’allenatore resta fiducioso sulla reazione del gruppo: “L’impegno e la dedizione dei ragazzi non mancheranno mai, lo posso assicurare. Non arretrerò di un centimetro rispetto alle aspettative che ci sono attorno alla squadra”.

Il finale di stagione sarà decisivo: “Dobbiamo superare questo momento. Abbiamo sette partite per consolidare il secondo posto e arrivare ai playoff nelle migliori condizioni. Il pareggio è il massimo che potevamo ottenere per come abbiamo giocato. La delusione è normale, ma il mio compito è trasformarla in energia positiva”.