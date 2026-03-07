Mantova-Juve Stabia, i convocati di Modesto: assenti Muci, Ruocco e Zuccon
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Juve Stabia. 23 i calciatori selezionati, nella lista mancano lungodegenti Bianay e Bonfanti, Muci e Ruocco infortunati, oltre Ligue Jr. (febbre) e Zuccon (squalificato).
Portieri: Andrenacci, Bardi, Vukovic
Difensori: Dembélé, Chrysopoulos, Meroni, Tiago, Radaelli, Castellini, Cella, Benaissa, Maggioni
Centrocampisti: Wieser, Trimboli, Paoletti, Kouda, Falletti
Attaccanti: Mensah, Mancuso, Marras, Caprini, Bragantini, Buso
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Juventus, Spalletti: "Perin titolare per qualche partita, non volevo mettere in tensione lui e Di Gregorio"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"