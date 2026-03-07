Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"

Alla vigilia della trasferta contro la Salernitana, il tecnico del Latina Gennro Volpe ha parlato in conferenza stampa, mostrando equilibrio tra entusiasmo e prudenza. Il tecnico ha sottolineato come la vittoria di giovedì scorso abbia dato fiducia alla squadra dopo un periodo intenso: “Vincere aiuta sempre a lavorare meglio durante la settimana, ma sappiamo che ogni partita ha una storia diversa. Quella di Salerno sarà una trasferta difficile e dovremo affrontarla con grande concentrazione e con lo spirito che abbiamo mostrato nell’ultima gara.”

Volpe ha poi analizzato l’avversario: “La Salernitana è una squadra forte, costruita per stare nelle prime posizioni. Il cambio di allenatore spesso porta nuove motivazioni e nuove energie, quindi ci aspettiamo una squadra molto determinata, soprattutto davanti al proprio pubblico. Dovremo essere bravi a restare dentro la partita, a gestire i momenti e a fare la nostra gara con personalità.”

Sul fronte formazione, il tecnico ha spiegato: “Stiamo valutando alcune situazioni dal punto di vista fisico, ma non ci sono particolari novità rispetto alle ultime settimane. In ogni caso ho sempre detto che questo gruppo mi dà grande affidabilità: chiunque viene chiamato in causa si fa trovare pronto e questo per un allenatore è fondamentale.”

Infine, Volpe ha commentato il suo ritorno in panchina dopo un periodo di assenza: “Restare lontano dalla panchina non è mai semplice, perché durante la partita vorresti sempre essere lì a vivere ogni momento insieme alla squadra. È stato un periodo che ho vissuto con responsabilità e rispetto della situazione. Tornare ora, in una partita importante, mi fa sicuramente piacere, ma la cosa più importante resta sempre la squadra e la prestazione che dovremo fare in campo.”

Il messaggio di Volpe è chiaro: entusiasmo sì, ma massima concentrazione e spirito di squadra saranno le armi principali per affrontare una trasferta complicata e cercare di ottenere un risultato positivo.