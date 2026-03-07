L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Si è chiuso il primo tempo di Italia-Danimarca, gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale Femminile. Le azzurre hanno chiuso il primo tempo in vantaggio. A decidere la gara fin qui un gol al 19’ di Piemonte.
Italia (4-2-3-1): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Greggi; Dragoni, Giugliano, Bonansea; Piemonte. Allenatore: Soncin.
Danimarca (5-3-2): Thisgaard; Thogersen, Ballisager, Boye Sorensen, Sandbech, Svava; Bredgaard, Gejl, Kuhl; Vangsgaard, Harder. Allenatore: Michelsen.
Arbitro: Désirée Blanco (SUI)
Assistenti: Susanne Kũng (SUI), Linda Schmid (SUI)
Quarto ufficiale: Michèle Schmölzer (SUI)
