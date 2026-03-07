Perché Boga è stato due mesi senza giocare al Nizza (e come ha già conquistato la Juve)

"Ho avuto un periodo difficile al Nizza, negli ultimi due mesi non ho giocato, ma mi sono preparato bene con un preparatore. Alla Juve ho trovato una squadra che mi dà fiducia". Le parole di Jeremie Boga, pronunciate dopo il gol segnato contro il Pisa, raccontano meglio di qualsiasi statistica il momento dell’esterno ivoriano. Arrivato a Torino nelle ultime ore del mercato invernale dal Nizza in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, Boga si sta rapidamente ritagliando uno spazio importante nella Juventus di Luciano Spalletti.

L’ex Sassuolo e Atalanta ha già messo insieme numeri incoraggianti: in appena sette presenze con la maglia bianconera ha firmato due gol e un assist. L’ultimo sigillo è arrivato nel finale della gara contro il Pisa, quando ha chiuso il 4-0 saltando Nicolas in uscita e superando anche Coppola con una finta prima di depositare in rete. Una giocata che riassume bene le sue caratteristiche: accelerazione, uno contro uno e capacità di incidere negli ultimi metri.

Il trasferimento alla Juventus ha rappresentato per Boga anche una ripartenza personale. Al Nizza, dove era arrivato il 5 luglio 2023, l’esterno aveva collezionato 73 presenze con 11 gol e 9 assist, ma il finale della sua esperienza in Francia è stato segnato da un episodio pesante. Dopo una trasferta a Lorient, alcuni giocatori del club - tra cui Boga e Terem Moffi - erano stati vittime di una violenta aggressione da parte di un gruppo di tifosi, con conseguenze anche sul piano psicologico. Negli ultimi due mesi in Costa Azzurra l’ivoriano non era più sceso in campo. A Torino, invece, ha ritrovato in fretta fiducia e continuità, trasformando un’operazione di mercato quasi di contorno in una delle sorprese più interessanti delle ultime settimane bianconere. E avvicinando già il suo riscatto.