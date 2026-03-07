Serie C, i parziali delle 17:30: tutte e quattro le gare all'intervallo sullo 0-0
Si sono chiusi i primi tempi delle quattro gare iniziate alle 17:30 nel Girone A. Nessun gol da segnalare: tutte le sfide sono andate all’intervallo sul punteggio di 0-0.
SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari
In corso
Pro Patria-Alcione Milano 0-0
Pro Vercelli-Cittadella 0-0
Renate-Lumezzane 0-0
Union Brescia-Triestina 0-0
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75*, Brescia 56, Trento 54*, Lecco 53*, Renate 51, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Novara 40*, Lumezzane 40, AlbinoLeffe 40*, Giana Erminio 39*, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35*, Ospitaletto 34*, Arzignano Valchiampo 34*, Pergolettese 33*, Virtus Verona 21*, Pro Patria 18, Triestina 4
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Domenica 8 marzo
Ore 12.30 – Forlì-Livorno
Ore 12.30 – Juventus Next Gen-Vis Pesaro
Ore 14.30 – Carpi-Torres
Ore 14.30 – Pianese-Pineto
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio-Sambenedettese
Ore 20.30 – Ternana-Gubbio
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Ascoli-Ravenna (Diretta Rai Sport)
Ore 20.30 – Campobasso-Arezzo
Ore 20.30 – Perugia-Pontedera
Riposa – Bra
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42, Pineto 42, Pianese 40*, Gubbio 39, Vis Pesaro 36, Livorno 35*, Forlì 33, Guidonia Montecelio 32, Carpi 32, Torres 28*, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18
N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Domenica 8 marzo
Ore 14.30 – Cosenza-Team Altamura
Ore 14.30 – Salernitana-Latina
Ore 14.30 – Siracusa-Giugliano
Ore 17.30 – Foggia-Potenza
Ore 17.30 – Sorrento-Benevento
Ore 20.30 – Cavese-AZ Picerno
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Atalanta U23-Audace Cerignola
Ore 20.30 – Catania-Casertana
Ore 20.30 – Monopoli-Casarano
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 70, Catania 60, Cosenza 53, Salernitana 51, Casertana 49, Crotone 48, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 37, Atalanta U23 35, Sorrento 33, Latina 32, Cavese 31, Picerno 31, Giugliano 28, Trapani 28, Foggia 22, Siracusa 21
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva