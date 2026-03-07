Spezia, Bandinelli: "Il gol bella emozione, tengo molto a questa maglia"

Al termine della sfida con il Monza, Filippo Bandinelli ha parlato così ai microfoni della stampa dopo la vittoria per 4-2: “Per me è stata una stagione difficile, forse la più difficile avuta in carriera, però ho sempre lavorato per essere a disposizione e sono contento di essere tornato e di aver dato il mio contributo a questa vittoria.

Cerco sempre di trasmettere la mia esperienza e il mio carattere ai compagni, perché so che l’atteggiamento in questa categoria fa la differenza e sono contento di esser riuscito a trasmetterlo.

Il gol è stata una bella emozione, anche perché non ero ancora riuscito a segnare in casa. Prima della partita ci siamo detti che la Serie B è un campionato dove c’è grande equilibrio, oggi lo abbiamo dimostrato e abbiamo ottenuto una grande vittoria. Quando sei fuori vedi i compagni soffrire e scalpiti perché non puoi dare il tuo contributo sul campo, ma ho sempre cercato di trovare le parole giuste per essere di aiuto.

Sicuramente siamo in questa situazione per colpe nostre, ma noi stiamo facendo tutto il possibile per lottare ed uscirne, mettendo in campo carattere e cuore. Credo che le similitudini con altre stagioni vadano fatte a fine stagione, quello che dobbiamo fare è concentrarsi sul presente e cercare di dare continuità alla gara odierna; nelle ultime partite l’interpretazione della gara era giusta, con la Reggiana non eravamo riusciti a segnare ed eravamo stati colpiti nell’unica occasione subita, ma la squadra ha continuato a dare tutto e oggi abbiamo raccolto quanto meritato. Ora dobbiamo dare continuità e fare tutto il possibile per portare via punti anche da Modena.

Io tengo molto a questa maglia, mi piace la pressione di una piazza importante e attaccata come quella spezzina, e l’apprezzamento da parte dei tifosi è motivo di grande orgoglio e mi spinge a dare sempre di più per il bene di questa squadra”, ha concluso.