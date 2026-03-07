Quanti gol ha preso la Juve da quando Spalletti ha sostituito Di Gregorio con Perin

La Juventus continua la sua corsa nelle zone alte della classifica e lo fa anche con Mattia Perin tra i pali. Il portiere bianconero è tornato titolare nelle ultime settimane dopo che Luciano Spalletti ha deciso di concedere un periodo di riposo a Michele Di Gregorio, reduce da un momento complicato. Una scelta spiegata chiaramente dal tecnico bianconero poco prima del match col Pisa: "È una cosa normale, non volevo mettere in tensione tutti e due. Ho detto a entrambi che avremmo fatto rifiatare Di Gregorio per qualche partita e, al contempo, che avremmo dato a Perin l'opportunità per far vedere le sue qualità. Oggi è così, dalla prossima si valuterà in maniera differente".

Il ciclo di partite consecutive affidate all’ex Genoa racconta una Juventus capace comunque di produrre risultati e gol. Il 25 febbraio è arrivata la vittoria per 3-2 contro il Galatasaray in Champions League, seppur inutile ai fini della qualificazione, mentre in campionato i bianconeri hanno pareggiato 3-3 all’Olimpico contro la Roma prima del netto 4-0 rifilato stasera al Pisa all’Allianz Stadium. Tre gare consecutive da titolare per Perin, tutte giocate per intero (col Gala 120 minuti anziché 90 per colpa dei supplementari).

Nel complesso il bilancio stagionale di Perin conta cinque presenze in Serie A e quattro in Champions League, con due clean sheet complessivi. In Europa sono arrivati il 2-2 con il Villarreal, il 3-2 contro il Bodo/Glimt, lo 0-0 con il Monaco e appunto l'inutile successo ai tempi supplementari per 3-2 contro il Galatasaray. In campionato, invece, oltre alle gare recenti con Roma e Pisa, figurano il ko per 1-0 con la Lazio, il successo per 2-1 contro il Cagliari e un’altra sconfitta di misura sempre contro i rossoblù (1-0). Basteranno questi numeri a convincere Spalletti a puntare su Perin per tutto il finale di stagione?