Boga: "Giocare nella Juventus è un sogno, spero di rimanere qua a fine stagione"

Jeremie Boga, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 4-0 sul Pisa: "Da quando sono arrivato tutta la squadra mi ha accolto molto bene, c'erano tanti giocatori che conoscevo già come Locatelli e Thuram. Sono molto contento per il mio gol e per questa vittoria, che era molto importante".

Quanto c'è di Spalletti nella tua crescita?

"Molto, perché dal primo giorno mi hanno dato fiducia: dovevo ritrovare il ritmo e la fiducia dopo due mesi senza giocare, mi aiutano tutti i giorni e sono contento di poter aiutare la squadra".

Punti a essere confermato a fine stagione?

"Giocare nella Juve per me è un sogno, cerco di fare del mio meglio in ogni minuto in campo. Spero di rimanere qua, poi si vedrà".