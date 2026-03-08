Venezia, Haps: "Qui mi sento a casa, vogliamo continuare a crescere"

Dopo il successo contro la Reggiana, Ridgeciano Haps, esterno del Venezia, ha commentato la prestazione in conferenza stampa, soffermandosi su gol, condizione fisica e futuro con il club.

“Ero entrato in area, ho visto sia Busio che lo spazio per fare gol e ho calciato. È andata bene”, ha raccontato Haps, sottolineando l’importanza dell’intesa con i compagni. L’olandese ha parlato anche del rapporto con l’allenatore Stroppa: “In questa squadra mi trovo molto bene, siamo come una famiglia. Mi piace il suo calcio e credo che questo si veda anche in campo”.

Sulla sua condizione fisica, Haps ha spiegato: “A inizio stagione ho avuto due settimane con la nazionale e sono rimasto indietro con la preparazione. Adesso sto bene e sono contento che si veda in campo. Dispiace per il giallo preso, perché non ci sarò contro la Sampdoria”. Infine, il calciatore ha parlato del suo futuro: “La volontà è di rimanere qui. Ci sono arrivato cinque anni fa e ormai il Venezia è casa mia", ha concluso.