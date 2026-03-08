Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 marzo

TUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 01:00
Simone Lorini
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

STANKOVIC CHIAMA ANCORA L'INTER, GORETZKA PARLA DEL PROPRIO FUTURO. ALLEGRI CONFERMA DI VOLER RIMANERE AL MILAN A DISPETTO DELLE SIRENE SPAGNOLE. LA JUVENTUS STUDA KAYODE PER LA DIFESA DEL FUTURO

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato anche del proprio futuro dopo il successo contro il Borussia Monchengladbach. L'idea è quella di "giocare ancora una volta a calcio ad alti livelli competitivi all'estero". Il centrocampista nativo di Bochum ha militato solo in club tedeschi e recentemente è stato accostato a top club come Atletico Madrid, Juventus ed Inter. Anche un trasferimento in Premier League non è da escludere. "Non sceglierò la mia prossima destinazione in base al meteo. Troveremo qualcosa di bello, ne sono convinto".

Aleksandar Stankovic e l'Inter si mandano segnali, in attesa che arrivi l'estate e la decisione del club, sul fatto di esercitare o meno il diritto di recompra dal Club Brugge, dopo una stagione da protagonista in Belgio da parte del figlio d'arte. Nel corso di un'intervista rilasciata a Dazn il centrocampista ha parlato anche del suo futuro e del possibile ritorno a Milano: “Non dipende da me" - le sue parole - ". Tutti conoscono la mia situazione riguardo al contratto e alla clausola di riacquisto. Dipende da entrambi i club, dall’Inter, non da me", ha dichiarato spiegando la situazione.

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nella sua conferenza stampa alla vigilia del derby contro l'Inter, ha parlato anche delle voci che vedrebbero il Real Madrid ancora interessato a lui, come già accaduto anche in passato. Queste le sue parole: "Ho il contratto con il Milan fino al 2027. Il futuro è domani e poi domenica prossima. Sto bene al Milan, sono molto contento. Abbiamo iniziato un nuovo percorso a luglio e la società sta lavorando bene, ma finché non verrà raggiunto l'obiettivo dobbiamo rimanere sul presente. Non abbiamo raggiunto niente, questo deve essere chiaro a tutti. Conta solo la qualificazione in Champions".

La Juventus guarda già al prossimo anno. In attesa di conoscere come andrà a finire la lotta per un posto in Champions League, con la Roma avanti sui bianconeri facendo anche molta attenzione al Como quinto, dalle parti della Continassa si inizia ad impostare anche la prossima stagione. Sono diversi i nomi che sono sul taccuino di Comolli e Chiellini specialmente per la corsia di destra dove nelle ultime settimane starebbe prendendo quota la pista che porta a Michael Kayode.

L'AGENTE DI KLOPP SMENTISCE ANCORA LE VOCI SU REAL E ATLETICO, IL LIVERPOOL SI DA AI RINNOVI: GRAVENBERCH E' SOLO IL PRIMO. IL BARCELLONA HA UN NUOVO OBIETTIVO PER RINFORZARE LA DIFESA

Centroventitre presenze fino ad oggi, 8 gol, una Carabao Cup e una Premier League. Ryan Gravenberch però non vuole interrompere la sua avventura con il Liverpool e per questo oggi ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club inglese fino all'estate del 2032, rispetto alla scadenza precedente (fino al 2028). Prolungamento triennale dunque per il centrocampista olandese classe 2002 immortalato in foto e con la penna in pugno pochi istanti prima l'autografo ufficiale.

Il futuro di Jürgen Klopp è tornato prepotentemente al centro delle cronache sportive, alimentando indiscrezioni su un suo clamoroso ritorno in panchina. Nonostante il recente approdo ai vertici dell'universo Red Bull, in Spagna si sono rincorse voci che vedrebbero l'ex tecnico del Liverpool in cima alla lista dei desideri delle due grandi di Madrid. Se per l'Atletico si ipotizzava un dopo-Simeone (il cui contratto scade nel 2027), per il Real Madrid i rumors parlavano di contatti già avviati, scatenando l'immediata reazione dell'entourage dell'allenatore tedesco. Il suo storico agente, Marc Kosicke, ha spento sul nascere ogni speculazione con parole estremamente dirette: "Non c'è bisogno di rispondere a domande su questioni che sono solo voci. Nessuno ci ha contattato al momento. Jürgen Klopp è molto felice del suo attuale ruolo in Red Bull e ciò che viene detto riguardo a trattative per allenare il Real Madrid sono solo chiacchiere, per ora".

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Luka Vušković, difensore di proprietà del Tottenham attualmente in prestito all'Amburgo e considerando unanimemente un futuro protagonista del calcio al top mondiale. Il giovane talento croato è diventato oggetto di un attento monitoraggio attento e ravvicinato da parte degli osservatori catalani, che lo hanno già inserito nella lista dei desideri per la prossima finestra di mercato estiva.

Secondo quanto riportato dal The Times, il Liverpool è nel pieno delle grandi manovre per blindare diversi pilastri della prima squadra attraverso il rinnovo dei rispettivi contratti. Dopo aver ufficializzato il nuovo accordo con Ryan Gravenberch, i Reds sono ora impegnati in trattative serrate con il compagno di reparto Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese è destinato a ricevere un meritato adeguamento contrattuale come premio per le eccellenti prestazioni fornite nel corso di questa stagione.

