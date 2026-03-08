Spalletti usa bastone e carota con Boga: "È un po' molle, ma la panchina non è sala d'attesa"
Mister Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro il Pisa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Juve sull'ottimo impatto di Jeremie Boga:
"Boga a volte è un pochino molle. Le qualità le ha e sono quelle che diciamo tutti, quelle dell'attaccante vero. La panchina non è una sala d'attesa, è un pezzo di campo in più. Entra quello che fa male nel momento clou della partita. È lì che crea il pericolo. Dalla panchina vedono gli errori, sentono quello che devono fare e quindi quando entrano lo sanno già".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
