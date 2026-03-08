Il derby è qui: Milan con Leao-Pulisic. Allegri sul futuro: "Qui sono contento"

Ci siamo, il derby di Milano è alle porte. Il Milan ci arriva con la consapevolezza che riaprire i discorsi per la corsa Scudetto rimarrà difficile in ogni caso, ma con la voglia di provarci e soprattutto di blindare il discorso Champions, cercando il bis dopo la vittoria nel match d'andata.

Come arriva il Milan

Rabiot si è salvato dalla squalifica, Gabbia non ci sarà per infortunio, Bartesaghi si è allena in gruppo ma resta da capire se è pronto per partire dal primo minuto: nel derby, Allegri darà spazio alla migliore formazione possibile con chi ha a disposizione, sapendo che quella di domenica sarà l’ultima chance per provare a restare aggrappati al vagone nerazzurro targato Scudetto. In difesa trio Tomori, De Winter e Pavlovic davanti a Maignan, Saelemaekers ed Estupinan sugli esterni, Fofana (preferito a Ricci), Modric e Rabiot in mediana, Leao e Pulisic davanti. In panchina non ci sono alternative in difesa, mentre il tecnico livornese potrà contare a gara in corso su Nkunku e Fullkrug come cambi offensivi e su Jashari e Ricci per dare nuova energia a centrocampo. Oltre al già citato Gabbia, assenti gli infortunati Loftus-Cheek e Gimenez.

Allegri fra derby e futuro: "Abbiamo iniziato un percorso insieme"

Così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato del derby: "Il derby è sempre una partita particolare, speciale, bella da giocare e da vivere. Sarà sicuramente una bellissima serata di sport. Poi dopo ci sono i tre punti, che valgono nel derby, valgono domenica prossima: è importante fare punti domani, non sarà facile contro una squadra forte. Sappiamo dell'importanza della partita, ma cercheremo di fare risultato".

Sull'infermeria: "Stanno tutti bene, a parte Gabbia, Loftus-Cheek e Gimenez, che a breve sarà con la squadra. Bartesaghi ieri si è allenato: deciderò domani se giocherà lui o Estupinan, che sta molto bene".

Poi sul futuro: "Sono legato al Milan fino al 2027. il mio futuro è domani, io sto bene al Milan e sono molto contento. Abbiamo iniziato un percorso a luglio. La società sta lavorando per il futuro del club. Ma fino a che non raggiungeremo l'obiettivo, bisognerà rimanere su quello che è il presente. Non abbiamo ancora raggiunto niente".