Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Archiviato il turno infrasettimanale la Serie B torna in campo con le gare della 29ª giornata di campionato. In programma fra oggi e domani. Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
29ª GIORNATA
Sabato 7 marzo
Ore 15:00 - Avellino-Padova
Ore 15:00 - Spezia-Monza
Ore 15:00 - Sudtirol-Virtus Entella
Ore 17:15 - Venezia-Reggiana
Ore 19:30 - Modena-Cesena
Domenica 8 marzo
Ore 15:00 - Catanzaro-Empoli
Ore 15:00 - Frosinone-Sampdoria
Ore 15:00 - Mantova-Juve Stabia
Ore 17:15 - Carrarese-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Bari
Sabato 7 marzo
Avellino-Padova
Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Patierno, Biasci. Allenatore: Ballardini
Padova (4-4-2): Sorrentino; Belli, Sgarbi, Pastina, Faedo; Capelli, Fusi, Crisetig, Di Mariano; Lasagna, Buonaiuto. Allenatore: Andreoletti
Spezia-Monza
Spezia (3-5-2): Radunovic; Bonfanti, Vignali, Beruatto; Vignali, Romano, Comotto, Bandinelli, Aurelio; Valoti; Artistico. Allenatore: Donadoni.
Monza (3-4-1-2): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Caso; Colpani; Cutrone, Petagna. Allenatore: Bianco.
Sudtirol-Virtus Entella
Sudtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, F. Davi; Molina, Crnigoj, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Pecorino. Allenatore: Castori.
Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Benedetti, Squizzato, Dalla Vecchia, Di Mario; Debenedetti, Cuppone. Allenatore: Chiappella.