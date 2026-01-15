Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, parte il countdown al via dell'Era Paratici: i nodi da sciogliere ancora sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Niccolò Righi
Oggi alle 08:30Serie A
Niccolò Righi

Virtualmente ci saranno da pazientare ancora circa tre settimane, più precisamente il 4 febbraio, ma a Firenze da ieri è iniziata l’era Fabio Paratici. Il dirigente ex Juventus, ora al Tottenham, dopo i tanti rumors che si sono susseguiti negli ultimi mesi è stato ufficialmente annunciato dal club viola, di cui diventerà il nuovo direttore sportivo. Ufficialmente Paratici arriverà a calciomercato finito, ma nel frattempo ha già iniziato a muovere auliche filo nonostante si trovi a 1600 chilometri di distanza.

Jack Harrison, manca l’accordo col Leeds
Dopo Manor Solomon e Marco Brescianini (che oggi verranno presentati ufficialmente al Viola Park), la Fiorentina sembrava avesse individuato in Jack Harrison, esterno classe ’96 del Leeds, il terzo acquisto del suo mercato. E invece l’operazione non è ancora pronta dal dirsi conclusa, anzi. Al momento mancherebbe l’accordo tra il club toscano e quello britannico, che vorrebbe l’obbligo di riscatto - anziché il diritto - intorno ai 10-12 milioni. Le prossime ore saranno cruciali, con la Fiorentina che nel frattempo ha definitivamente mollato Tommaso Baldanzi, promesso sposo del Genoa.

Rinforzi in difesa
Non solo in attacco però, perché Paolo Vanoli ha bisogno di rimpolpare pure un reparto scricchiolante rimasto sguarnito dagli addii di Pablo Marì, ufficialmente dell’Al Hilal e Mattia Viti, in direzione Sampdoria. Gli occhi sono sempre rivolti alla Premier League e gli ultimi due nomi finiti nel mirino sono un vecchio pallino, già accostato in passato ai gigliati, e un sogno (quasi) impossibili. Si tratta di Jaka Bijol, ex Udinese anch’egli al Leeds, e Harry Maguire, centrale inglese del Manchester United che quest’anno sta trovando poco spazio e che in Italia piace anche a Napoli e Inter (QUI la nostra esclusiva).

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
