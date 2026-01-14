Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un altro colpo dallo United in Serie A? Maguire nei pensieri di due big (e non solo)

© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 17:20
Una possibilità clamorosa ma che proprio in questi giorni, in queste ore, sta prendendo corpo. Harry Maguire a gennaio in Serie A. Il centrale classe 1993 del Manchester United di Sheffield, 64 presenze e 7 reti con l'Inghilterra, potrebbe concretamente sbarcare nel campionato italiano nella sessione di trasferimenti adesso in corso.

Il contratto dell'esperto difensore scade coi Red Devils nell'estate del 2026 dunque non è possibile prenderlo dal club adesso allenato da Michael Carrick in prestito. Serve un trasferimento a titolo definitivo e che Maguire sforbici in modo drastico il maxi ingaggio percepito in Inghilterra. Lo sa il ragazzo e pure l'entourage, i contatti in questo senso stanno già andando in questa direzione.

Dove potrebbe andare? Certo è che lo stipendio e lo status di Maguire limitano le possibilità. Però tra gennaio (più probabile) ed estate, la possibilità c'è. In caso di cessione di uno tra Stefan de Vrij (più probabile) o Francesco Acerbi, ecco che l'Inter potrebbe valutare il dossier che ha sulla scrivania. Lei come il Napoli se volesse aumentare il pacchetto dei difensori centrali d'esperienza, con Luca Marianucci in uscita dalla formazione di Antonio Conte. Le altre? E' un nome (difficilissimo, per costi e attuale classifica) che è anche sulla scrivania della Fiorentina.

Per adesso è un pensiero, concreto, di molte, altre che probabilmente emergeranno anche nelle prossime ore. Dopo Scott McTominay e Rasmus Hojlund, anche se con profilo e storico (e costi) diverso, anche Harry Maguire in Serie A in Italia? Chissà. Intanto è più che un pensiero già concretamente sulle scrivanie di tante società. Anche perché, dopo lo stop per infortunio, è tornato perfettamente a disposizione dei Red Devils (ma resta in uscita).

