Juventus, stessi errori, stesso risultato. La Fiorentina 'fa la Provinciale' e dà segni di vita

La Juventus continua a soffrire di ‘pareggiate’ e dopo l’1-1 in Champions League contro lo Sporting Club e lo 0-0 nel derby contro il Torino è arrivato un altro 1-1, questa volta al Franchi contro la Fiorentina. Tracce di vita nel deserto dei viola, che restano all’ultimo posto ancora a secco di vittorie ma mettono in mostra la miglior prestazione della stagione e alla fine acciuffano un meritatissimo pareggio con il gran bolide di Mandragora, che risponde al vantaggio di Kostic.

Queste le pagelle di Fiorentina-Juventus a cura della redazione di TuttoMercatoWeb

Chi sorride di più, nel post gara del Franchi, è certamente Paolo Vanoli, che parla di un ulteriore passettino in avanti dopo la prestazione fatta dai suoi due settimane fa a Marassi: “Si, il risultato è importante per il morale e i nostri tifosi, loro volevano una prestazione di cuore. Adesso dobbiamo ripartire da quello: dallo spirito, dl cuore. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. La strada è lunga ma questo è un altro piccolo mattoncino nella nostra rincorsa. L'obiettivo è cambiato e per arrivare alla salvezza servirà coraggio perché arrivare a 40 punti, dopo il nostro inizio, non è facile. Nel secondo tempo ho detto che con la paura non si va da nessuna parte, che ci vuole coraggio. I ragazzi hanno voglia di uscire da questa situazione e nel secondo tempo c'è stata una grande reazione. Dobbiamo essere provinciali. Mi dispiace perché il nostro presidente ha fatto sacrifici e ora siamo qua ma questa è la realtà. Io mi sono ritrovato la in fondo alla classifica e non puoi giocare su tutti i campi, ma devi saper soffrire. Stasera ho trovato una squadra che ha saputo star nella sofferenza".

Amara l’analisi di Luciano Spalletti, che denuncia gli errori sistematici fatti dai suoi: “Siamo sotto al livello di calcio che dobbiamo esibire ed è inutile aggrapparci agli episodi. Stiamo continuando a fare gli stessi errori e di conseguenza raccogliamo gli stessi risultati. O si cambia qualcosa o non si migliora. La cosa che mi fa ben sperare è aver visto la squadra abbattuta. Se lavorerò più sull’aspetto fisico o su quello mentale? Su tutti e due, consapevoli che dobbiamo giocare un calcio diverso. Dobbiamo rimetterci a posto sia fisicamente che mentalmente. Dobbiamo fare cose di un livello diverso rispetto a ciò che già stiamo facendo”.