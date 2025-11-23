Napoli, Conte a De Laurentiis: "Non c'era bisogno di riprendermi la squadra: è e sempre sarà con me"

Ai microfoni di DAZN dopo il successo sull'Atalanta, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha risposto a modo suo alle parole del presidente Aurelio De Laurentiis che dopo il fischio d'inizio aveva così scritto sui social: "Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni".

Queste invece le parole di Conte:

De Laurentiis ha scritto che oggi si è ripreso in mano la squadra, che ha seguito le sue istruzioni.

"Non c'era bisogno di riprendermi la squadra perché la squadra stava con me, sta con me e starà sempre con me. Così come io starò sempre con loro. Abbiamo un rapporto molto stretto e forte. Sanno che hanno di fronte una persona vera, onesta, che non ha maschere. Io non riesco a mettere maschere e questo credo non piaccia a tanti. Sono uno che si espone, cosa che tanti non hanno il coraggio di fare. Nell'onestà, nella schiettezza, nella veridicità dei fatti e dei rapporti che ho coi ragazzi, sanno che mai nessuno potrà incrinare il nostro rapporto. Potranno succedere tante cose, ma il rapporto con la squadra sarà sempre molto forte. Dopo Bologna mi sono preso la responsabilità perché ho detto che forse non sto riuscendo a tirare fuori il meglio da questi ragazzi, me la sono presa io la responsabilità. Detto questo, stiamo facendo di necessità virtù. L'ultima tegola di Anguissa in nazionale, dieci settimane fuori. Insieme a De Bruyne, Lukaku, GIlmour, Spinazzola. E poi ti tocca nel giro di pochissimo di cambiare modulo perché abbiamo pochi centrocampisti. Queste cose non vengono messe in conto. Si va più sul gossip che sulle cose leali. Oggi avevamo solo McTominay e Lobotka. Elmas è un jolly, in nazionale ha fatto la seconda punta e con noi ha giocato ovunque. E poi abbiamo un giovanissimo di ottime prospettive come Vergara. Ora dobbiamo giocare ogni tre giorni e queste sono le problematiche vere che mi devono far pensare. Le altre sono tutte fesserie".

Lukaku quando rientra?

"Ha ricominciato ad allenarsi, ma a parte. Andrà monitorato. Non ci dimentichiamo che ha avuto un infortunio importante. Già il fatto che sia rientrato col gruppo è stato molto importante. Romelu, come Anguissa, sono ragazzi che è importante avere nello spogliatoio, sono positivi, danno energie. E Romelu da questo punto di vista ci è mancato, anche come esperienza".