Il Napoli trova risorse nuove nelle difficoltà. Finalmente le esultanze di Neres e Lang

Finalmente il Napoli ha scoperto Noa Lang. E finalmente il Napoli ha ritrovato anche i gol di David Neres, uno che lo scorso anno ha messo lo zampino in momenti decisivi della stagione che ha portato allo Scudetto. Le buone notizie per la squadra azzurra non arrivano solo dai tre punti nella sfida contro l'Atalanta, col tecnico Antonio Conte che ha dato fiducia a due seconde linee ricevendo in cambio risposte più che confortanti.

Con un Politano non al meglio per gli impegni con l'Italia e le tante assenze in mezzo al campo che hanno rispolverato il 3-4-3, in avanti ai lati di Hojlund c'erano proprio l'olandese ed il brasiliano. E alla fine sono stati loro due a mettere le tre firme sul match contro la Dea. Una doppietta di Neres prima, il primo gol di Lang poi. E via alla festa azzurra.

Per l'ex PSV si tratta della prima esultanza dal giorno del suo arrivo al Napoli, in mezzo anche qualche parola di troppo e alcune polemiche per un minutaggio a suo modo di vedere troppo risicato. Primi gol stagionale anche per il brasiliano, che comunque si era già fatto vedere con qualche assist. Solo buone notizie dicevamo, con Conte che anche all'interno dell'emergenza infortuni sa di avere a disposizione seconde linee all'altezza. Che ora sanno anche segnare e decidere le partite.