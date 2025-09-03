Fiorentina, Pioli: "Stiamo lavorando con Kean. Vogliamo puntare su tutti gli obiettivi"

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato a Sportmediaset dopo le prime due giornate di campionato e la qualificazione alla fase campionato di Conference League ottenuta contro il Polissya. L'allenatore è partito dal suo ritorno a Firenze: "Sto affrontando questa esperienza con tanto entusiasmo e tanta energia, avendo trovato tanto affetto nei miei confronti che mi dà la determinazione e la motivazione per cercare di fare il meglio possibile"

Come ha trovato Kean?

"Moise sta lavorando molto bene, abbiamo messo un po' il mirino e stiamo lavorando per cercare tempi di attacco alla profondità ancora migliori e delle situazioni che possano garantirgli altre occasioni offensive".

A cosa punta la sua Fiorentina in questa stagione?

"Vogliamo puntare su tutti gli obiettivi, non più a uno rispetto che a un altero, siamo solo all'inizio dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, pensare a una partita alla volta e poi vedere tra qualche mese dove saremo per puntare ai nostri obiettivi".