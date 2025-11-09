Torino, un sorriso nel derby. E Paleari abbatte due tabù di Cairo contro la Juve

Il Toro è riuscito a non perdere il derby contro la Juventus, già questa di per sé è una notizia. Eppure, nonostante la vittoria in trasferta continui ad essere un tabù dal 1995, la storia sta pian pianino cambiando: nelle ultime quattro stracittadine, i granata hanno perso appena una volta. Niente male, dal momento che nel ventennio con Urbano Cairo presidente sono arrivate 24 sconfitte in 32 sfide contro i cugini, che da ieri pomeriggio sono diventate 33. Aspettando di ritrovare il successo che manca dal 2015, l’editore alessandrino può comunque sorridere per due dati: lo 0-0 allo Stadium rappresenta il primo (e unico) punto conquistato nei derby d’andata durante la sua gestione, oltre ad essere il primo clean-sheet in assoluto in trasferta da quando Torino ha due stadi, dal settembre del 2011.

Enormi meriti vanno ad Alberto Paleari, il portiere di riserva granata che si sta prendendo sempre di più la scena da quando ha cominciato a sostituire il titolare Israel, ormai quattro partite fa. “Per me non esistono le gerarchie, penso a tutti come se fossero titolari e ho due portieri di grande valore” ha ribadito nuovamente Marco Baroni, ieri squalificato ma imbattuto al suo debutto nel derby della Mole (anche questo un record, prima di lui ci era riuscito soltanto Davide Nicola nell’aprile del 2021 nella sua unica stracittadina disputata). E poi c’è stata una prova da applausi di tutta la retroguardia, con Ismajli che ha murato ogni tentativo di Yildiz, Maripan che si è appiccicato a Vlahovic senza farlo respirare e Coco che ha chiuso ogni cross dalle fasce laterali. “Sappiamo la storia dei derby, serviva tanta grinta e lo spirito granata - ha dichiarato Lazaro - e volevamo farlo vedere: sono orgoglioso perché li abbiamo visti tutti, siamo in un processo e possiamo anche crescere“. Ora la striscia positiva è stata allungata a quota sei risultati utili consecutivi, è tutto un altro Toro rispetto a quello di inizio stagione. Dopo la sosta, però, l’obiettivo sarà quello di tentare un passettino ulteriore: su sei sfide senza sconfitte, di vittorie ne sono arrivate soltanto due.