TMW Torino, Cairo: "Baroni non si discute. 2-3 preso in dieci, noi abbiamo aspettato Leao..."

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, a margine della sconfitta casalinga subita in rimonta per 3-2 dalla propria squadra, contro il Milan: "Sono deluso, avevamo fatto un primo tempo eccellente. Nel secondo poi ci siamo abbassati un po' troppo, prendendo l'ultimo gol in dieci uomini: dovevamo essere forse più furbi noi, dall'altra parte va detto che noi avevamo aspettato che Leao uscisse, per esempio, stavolta no. Comunque ho rivisto Zapata per come lo conoscevo, oltre al gran gol ha fatto una bella partita. E Vlasic monumentale. Tante buone cose e un peccato, perché non dovevamo mai perdere. Ai ragazzi ho detto che sabato con la Cremonese dovremo giocare come se fosse l'ultima partita".

Baroni è confermato?

"Per forza, ma che vuol dire? Sarà mica Baroni il tema. Con lui ci parlo ogni giorno, ma non c'è argomento, non è in discussione. Abbiamo avuto altre partite in cui fatto un gol ci siamo abbassati, stavolta abbiamo subito un primo gol che non puoi mai prendere, poi il secondo vabbè e il terzo in dieci. Non è tutto perfetto, se prendi tre gol qualche errore c'è e va corretto, ma il tema non è l'allenatore. La squadra ha fatto una buona partita, qualcosa è mancato".

Sono 14 punti in 14 partite.

"Alcune partite le abbiamo buttate via all'inizio, poi avevamo fatto bene. E le ultime tre sono tutte diverse, in quest'ultima il Toro non meritava di perdere".

Deluso dal lavoro degli scout?

"Spero che i giocatori costati un po' di più ci diano risultati buoni. Hanno tutto per farlo, non bocciamoli prima di dar loro delle possibilità. Qualcuno ha avuto infortuni lunghi, diamo tempo. Gennaio? Pensiamo a tutto".