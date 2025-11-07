Fiorentina, primo allenamento per Vanoli. Ritiro finito, i giocatori rientrano domani per la rifinitura

Paolo Vanoli, arrivato questa mattina al Viola Park, ha firmato il suo contratto con la Fiorentina per poi dirigere l'allenamento del pomeriggio insieme ad alcuni membri dello staff ancora da ufficializzare.

Col suo arrivo - sottolinea inoltre Firenzeviola.it - è stato interrotto anche il ritiro al Viola Park. Già nella notte scorsa, dopo il Mainz al rientro dalla Germania e concordato con quello che sarebbe stato il nuovo tecnico, i giocatori avevano dormito nelle proprie case per poi tornare in tarda mattinata al centro sportivo per il pranzo, la conoscenza del nuovo allenatore e poi l'allenamento. In queste ore dunque i giocatori stanno uscendo dal centro sportivo di Bagno a Ripoli - alle porte di Firenze - per farvi ritorno domani per la rifinitura e la partenza per Genova la gara di Marassi contro il Genoa è in programma domenica alle 15.00).

Questo il comunicato ufficiali con cui oggi la Fiorentina ha annunciato il nuovo allenatore: "ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino".

Vanoli, ricordiamo, ha firmato il contratto che avrà scadenza a fine stagione - 30 giugno 2026 - ma con un’opzione per un ulteriore anno di accordo.