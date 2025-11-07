Frosinone-Modena, i convocati di Alvini: tornano in lista Marchizza e J. Gelli
Attraverso i propri canali ufficiali il Frosinone ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Massimiliano Alvini, per la gara di domani contro il Modena, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B.
Portieri: Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori: Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Marchizza, Oyono J.
Centrocampisti: Calò, Cichella, Grosso, Kone, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti: Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Raychev, Vergani, Zilli
Squalificati - Oyono A.
Non convocati - Lolic, Dixon, Hegelund
Infortunati
Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra
Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra.
Monterisi: lesione a livello della giunzione miotendinea del bicipite femorale destro
