Udinese, Runjaic: "Conosciamo bene i punti di forza della Roma, è superiore all'Atalanta"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa a poche ore dalla sfida alla Roma: "Vedo una Roma un po' superiore rispetto all'Atalanta, fanno grande pressing, sono molto forti nei duelli. Sono tra le prime squadre in Serie A per duelli vinti e giocano in casa. Hanno perso l'ultima gara in trasferta in campionato ma in una gara dove avevano cominciato bene e potevano segnare un gol, poi però il calcio a volte ti fa raccogliere risultati diversi rispetto a quel che si vede in campo. Dobbiamo fornire la prestazione giusta, se lo faremo potremo avere le nostre possibilità. Davanti avremo una squadra di grande qualità, dovremo fornire la nostra miglior versione. Siamo motivati per dare tutto quello che abbiamo, sarà importante l'approccio, servirà cominciare bene. Sappiamo quali siano i punti di forza della Roma e quale sia la qualità dei loro giocatori, sulla carta non siamo i favoriti ma vedremo quale sarà lo sviluppo della gara".

Davis ci sarà?

"Sarà con noi, ma non credo possa partire dal primo minuto perché si è allenato poco, ad oggi ha circa mezz'ora di autonomia. Che ci sia però è già una bella notizia. Comunque è importante che sia con noi e potrà sfruttare la pausa per presentarsi al top contro il Bologna. Ieri non si è allenato per tutta la sessione, abbiamo fatto qualche test con lui e nella fase d'allenamento a cui ha partecipato ci ha mostrato cosa sa fare, ha anche segnato. Fa lavorare tanto gli avversari e per noi è importante".

Altre assenze?

"Non ci sarà Miller, ha subito una contusione due giorni fa, quindi non ci sarà contro la Roma. Siamo però ottimisti che possa tornare già con il Bologna. Ovviamente mancherà anche Kristensen che tornerà dopo la sosta".

