Rimini, Di Matteo: "Vogliamo salvarci a ogni costo, per riuscirci rafforzeremo la squadra"

Di ieri, l'ufficialità della sottoscrizione del contratto preliminare per la cessione del 100% delle quote societarie del Rimini parte della Building Company al gruppo guidato da Nicola Di Matteo, oggi le prime dichiarazioni dell'imprenditore, che ha parlato all'edizione on line del Corriere di Romagna: "Sono 10 anni che sognavo il Rimini, vivo di calcio, sono da una vita in Emilia-Romagna. È stata una trattativa difficile ma alla fine è andato tutto a buon fine. Vogliamo salvarci a ogni costo in questa stagione, di più non si può fare, e per riuscirci rafforzeremo la squadra".

C'è però preoccupazione in ambiente biancorosso, perché Di Matteo è ricordato in Romagna per l'esperienza del 2005 all'Imolese, che sprofondò in Eccellenza a seguito del mancato pagamento dei debiti con l’erario, ma anche per la sua avventura a Teramo, quando si lasciò sfuggire tale pensiero: "Io ho sempre rispettato anche la camorra, per me è una scelta di vita, e ognuno fa la sua vita. Dire che è una montagna di merda no: io ho rispetto di loro, e loro di me, abbiamo solo scelto vite diverse" (CLICCA QUI per rivedere il video). Parole che videro anche l'azione della Lega Pro, che lo sospese da ogni evento ufficiale dopo aver fatto anche una segnalazione alla Procura Federale.

Ora, un nuovo capitolo da scrivere, che inizierà con la sfida di domani alla Pianese. Anche se forse il campo è adesso l'aspetto meno cruciale...