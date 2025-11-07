Under 20, i convocati di Bollini per la fase di qualificazione al prossimo Europeo in Galles

Il commissario tecnico azzurro Alberto Bollini ha scelto i 20 giocatori che faranno parte dell'Under 20 per la prima fase di qualificazione al prossimo Europeo: otto, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, hanno partecipato al Mondiale Under 20 in Cile. Il portiere Nunziante, i difensori Idele e Natali (unico classe 2008 della spedizione) e Verde, i centrocampisti Liberali e Sala, gli attaccanti Iddrissou e Mosconi.

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Pontedera);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshoppers), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alex Castiello (Milan), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter)

Turno di qualificazione | Gruppo 9

Prima giornata (mercoledì 12 novembre)

Ore 11: Bosnia ed Erzegovina-Polonia, Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania

Ore 15: ITALIA-Moldova, Stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale

Seconda giornata (sabato 15 novembre)

Ore 11: Polonia-Moldova, Stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale

Ore 15.50: ITALIA-Bosnia ed Erzegovina, Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania

Terza giornata (martedì 18 novembre)

Ore 15: Polonia-ITALIA, Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania

Ore 15: Moldova-Bosnia ed Erzegovina, Stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale