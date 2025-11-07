Ufficiale Foggia, ecco il nuovo allenatore. Squadra all'ex Sestri e Sorrento Barilari

Dopo le dimissioni rassegnate dal Sorrento, che comunque non allenava più dall'esonero della scorsa stagione, mister Enrico Barilari è pronto a ripartire, perché, come già avevamo anticipato nella giornata di ieri, è stato nominato nuovo allenatore del Foggia, a seguito dell'addio dei Satanelli con Delio Rossi.

Di seguito, la nota del club pugliese, quando la sfida contro il Benevento è per altro sempre più vicina:

"La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. e l’Amministrazione giudiziaria comunicano il conferimento degli incarichi tecnici di Allenatore della Prima Squadra al sig. Enrico BARILARI e di Allenatore in Seconda al sig. Leonardo BITETTO che potranno contare anche sul nuovo preparatore atletico sig. Renzo RICCI.

Il nuovo Staff tecnico dirigerà oggi 7 novembre 2025 il primo allentamento della Squadra alla presenza dell’Amministratore giudiziario.

Al Mister BARILARI e all’intero nuovo staff, con il ringraziamento per aver scelto di condividere e sostenere i colori rossoneri con nuova energia e passione nell’ambito di un progetto non solo sportivo ma anche di rilevanza sociale, vanno i migliori auguri di buon lavoro con l’auspicio che il nuovo corso tecnico possa essere occasione di ogni rinnovata prudente riflessione di tutti per far tornare quanto prima a far sentire ai ragazzi della Squadra il prezioso calore dell’intero Territorio di Capitanata".