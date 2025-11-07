Panchine d'Europa, Vanoli è il terzo allenatore in corsa in A. La Premier cambia di più
Con l'arrivo di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina, abbiamo il terzo allenatore arrivare in corsa in una panchina di Serie A. Il nostro campionato è protagonista di un vero e proprio terremoto con tre cambi di panchina in nove giorni. E così il nostro campionato in un colpo ha più panchine saltate de LaLiga, Ligue 1 e Bundesliga.
Premier League che in questo momento è il torneo dove avvengono più avvicendamenti, ben 4. Con il curioso caso di Nuno Espirito Santo che ricopre il ruolo sia di esonerato (dal Nottingham Forest) che di subentrante (al West Ham).
Spiazzante quanto successo in Bundesliga, con Erik ten Hag esonerato dopo appena due giornate di campionato. È durato forse più del dovuto Gerardo Seoane, la cui ultima vittoria sulla panchina del Borussia Monchengladbach risaliva a marzo.
Abbastanza sorprendente l'esonero di Adi Hutter dalla panchina del Monaco, nonostante il tecnico austriaco avesse portato la squadra in Champions League. Sebastien Pocognoli è il nome nuovo, colui che ha regalato il titolo all'Union Saint-Gilloise dopo 90 anni.
L'Oviedo è tornato ne LaLiga dopo 24 anni e ci vuole restare. Gli asturiani sono i primi ad aver cambiato panchina, sollevando dall'incarico Paunovic e richiamando Luis Carrion dopo il periodo intercorso tra settembre 2023 e giugno 2024.
Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:
BUNDESLIGA
BAYER LEVERKUSEN
1 settembre, esonerato Erik ten Hag
8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand
BORUSSIA MONCHENGLADBACH
15 settembre, esonerato Gerardo Seoane
15 settembre, subentrato (ad interim) Eugen Polanski
- - -
LALIGA
OVIEDO
9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic
9 ottobre, subentrato Luis Carrion
- - -
LIGUE 1
MONACO
9 ottobre, esonerato Adi Hutter
12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli
- - -
PREMIER LEAGUE
NOTTINGHAM FOREST
9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo
9 settembre, subentrato Ange Postecoglou
18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou
21 ottobre, subentrato Sean Dyche
WEST HAM
27 settembre, esonerato Graham Potter
27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo
WEST HAM
2 novembre, esonerato Vitor Pereira
SERIE A
JUVENTUS
27 ottobre, esonerato Igor Tudor
30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti
GENOA
1° novembre, dimissioni Patrick Vieira
6 novembre, subentrato Daniele De Rossi
FIORENTINA
4 novembre, esonero Stefano Pioli
7 novembre, subentrato Paolo Vanoli
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.