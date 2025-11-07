Reggiana-Virtus Entella, i convocati di Dionisi: torna Girma. Cinque gli indisponibili
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri canali ufficiali la Reggiana ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Davide Dionigi, per la gara di domani contro la Virtus Entella, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B.
Rispetto al match dello scorso weekend rientra Girma, mentre niente da fare per Reinhart. Out anche Seculin, Quaranta, Rozzio e Sampirisi.
Portieri: Motta, Saro, Enza
Difensori: Papetti, Bozzolan, Libutti, Tripaldelli, Bonetti, Magnani
Centrocampisti: Stulac, Vallarelli, Charlys, Basili, Rover, Beragnoli, Mendicino, Portanova,
Attaccanti: Marras, Novakovich, Tavsan, Gondo, Lambourde, Girma
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
3 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Ora in radio
18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile