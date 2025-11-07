TMW
Sampdoria, due assenze per Venezia: problemi fisici per Pafundi e Ricci
La Sampdoria si avvicina alla delicata trasferta di domani a Venezia con alcune criticità sul fronte infermeria. I blucerchiati, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, dovranno infatti fare ancora a meno di Simone Pafundi: nessuna recidiva, però, per il talento di proprietà dell'Udinese, bensì un affaticamento muscolare al quadricipite sinistro. Il giovane attaccante non sarà della partita del 'Penzo'.
Situazione più incerta invece per Matteo Ricci, alle prese con un problema al soleo. Il centrocampista verrà sottoposto nei prossimi giorni a esami strumentali per stabilire l’esatta entità dell’infortunio e valutare i tempi di recupero.
