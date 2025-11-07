Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna, l'agente di Dallinga: "Ha bisogno di continuità, convinto sia di prima fascia"

Bologna, l'agente di Dallinga: "Ha bisogno di continuità, convinto sia di prima fascia"TUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 18:53Serie A
Simone Lorini

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Marco De Marchi, intermediario di Thijs Dallinga: “Il Bologna ha intrapreso un percorso già anni fa, quando ha iniziato ad acquistare giocatori giovani, di prospettiva e semi sconosciuti e dopo un paio di anni sono stati venduti a seguito di richieste importanti. Il Bologna ha una squadra di scouting molto importante, Sartori e Di Vaio sono molto forti e il club già sa chi vendere e chi acquistare per sostituire i partenti. Per restare un club sostenibile devi fare delle vendite, ma il trucco è quello di muoversi in anticipo. Quando si cambia tanto però, è ovvio che c’è bisogno di un po ' di tempo affinché i nuovi entrino nei meccanismi, ma il Bologna è ormai collaudato.

Dallinga lo conosco da anni e sono convinto sia un ottimo giocatore, un attaccante importante dalle diverse qualità. Nello schema di Italiano, gioca una sola punta centrale, Castro è quello che sta giocando di più e sta performando anche bene, ma tutte le volte che Dallinga è stato chiamato in causa ha sempre risposto. Lui generalmente riesce ad esprimersi al meglio giocando con continuità ecco perché nel recente passato ha avuto qualche difficoltà.

Dallinga però è un professionista esemplare, è diverso da Castro, ma il Bologna lotta per diversi obiettivi ed è giusto che abbia una rosa larga. Certo, spero che Dallinga possa avere più spazio perché sono convinto che sia un attaccante di prima fascia. Il campionato quest’anno è molto divertente, oltre a Napoli e Inter c'è il Milan che si è rinforzato, la Juventus che con Spalletti tornerà in corsa e poi ci sono le outsider come la Roma che con Gasperini ha fatto un salto di qualità importante e lo stesso Bologna che è ad un passo”.

Articoli correlati
Bologna, Dallinga: "Sono molto contento. Italiano ci chiede di essere sempre coinvolti"... Bologna, Dallinga: "Sono molto contento. Italiano ci chiede di essere sempre coinvolti"
Il Bologna torna da Bucarest con una certezza: in attesa di Immobile, si è sbloccato... Il Bologna torna da Bucarest con una certezza: in attesa di Immobile, si è sbloccato Dallinga
Che partenza del Bologna: è 2-0 contro l'FCSB al 12', segna anche Dallinga Che partenza del Bologna: è 2-0 contro l'FCSB al 12', segna anche Dallinga
Altre notizie Serie A
Udinese, Runjaic: "Conosciamo bene i punti di forza della Roma, è superiore all'Atalanta"... Udinese, Runjaic: "Conosciamo bene i punti di forza della Roma, è superiore all'Atalanta"
Vanoli lascia il club degli allenatori liberi. Chi è ancora in lista? Mancini e Xavi... Vanoli lascia il club degli allenatori liberi. Chi è ancora in lista? Mancini e Xavi i top
Under 20, i convocati di Bollini per la fase di qualificazione al prossimo Europeo... Under 20, i convocati di Bollini per la fase di qualificazione al prossimo Europeo in Galles
Panchine d'Europa, Vanoli è il terzo allenatore in corsa in A. La Premier cambia... Panchine d'Europa, Vanoli è il terzo allenatore in corsa in A. La Premier cambia di più
Bologna, l'agente di Dallinga: "Ha bisogno di continuità, convinto sia di prima fascia"... Bologna, l'agente di Dallinga: "Ha bisogno di continuità, convinto sia di prima fascia"
CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti... CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku Probabili formazioniSerie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo... Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
4 Juve, finita l’Assemblea degli Azionisti: via libera per l’aumento di capitale
5 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà
EuroMaracanà
TMW News 19:30TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.1 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.2 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.3 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.4 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
Immagine top news n.5 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.6 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
Immagine top news n.7 Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.3 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.4 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Juve, derby può darti fiducia. Genoa, De Rossi può farcela"
Immagine news Serie C n.3 Banchieri: "Continue penalità alterano la Serie C. E tutti valori di fondo dello sport"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Runjaic: "Conosciamo bene i punti di forza della Roma, è superiore all'Atalanta"
Immagine news Serie A n.2 Vanoli lascia il club degli allenatori liberi. Chi è ancora in lista? Mancini e Xavi i top
Immagine news Serie A n.3 Under 20, i convocati di Bollini per la fase di qualificazione al prossimo Europeo in Galles
Immagine news Serie A n.4 Panchine d'Europa, Vanoli è il terzo allenatore in corsa in A. La Premier cambia di più
Immagine news Serie A n.5 Bologna, l'agente di Dallinga: "Ha bisogno di continuità, convinto sia di prima fascia"
Immagine news Serie A n.6 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Bianco carica la squadra: “Non possiamo sbagliare, vogliamo tornare con i tre punti”
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, due assenze per Venezia: problemi fisici per Pafundi e Ricci
Immagine news Serie B n.3 Frosinone-Modena, i convocati di Alvini: tornano in lista Marchizza e J. Gelli
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Aquilani: “Squadra più matura. A Empoli servirà umiltà. Posso contare su tutti”
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Dionigi: “Girma rientra in gruppo. In attacco ballottaggio Gondo–Novakovich”
Immagine news Serie B n.6 Reggiana-Virtus Entella, i convocati di Dionisi: torna Girma. Cinque gli indisponibili
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, Rutigliano può salutare a gennaio: due i club sul classe 2005
Immagine news Serie C n.2 Casertana, allenamento con speciale guest: Edoardo Bove fa visita ai falchetti campani
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Delio Rossi risolve il contratto col Foggia
Immagine news Serie C n.4 Foggia, ecco il nuovo allenatore. Squadra all'ex Sestri e Sorrento Barilari
Immagine news Serie C n.5 Rimini, Di Matteo: "Vogliamo salvarci a ogni costo, per riuscirci rafforzeremo la squadra"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, la Curva Nord: "Il pesce puzza dalla testa. Contesteremo anche con Lucarelli in panchina"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?