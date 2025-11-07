Bologna, l'agente di Dallinga: "Ha bisogno di continuità, convinto sia di prima fascia"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Marco De Marchi, intermediario di Thijs Dallinga: “Il Bologna ha intrapreso un percorso già anni fa, quando ha iniziato ad acquistare giocatori giovani, di prospettiva e semi sconosciuti e dopo un paio di anni sono stati venduti a seguito di richieste importanti. Il Bologna ha una squadra di scouting molto importante, Sartori e Di Vaio sono molto forti e il club già sa chi vendere e chi acquistare per sostituire i partenti. Per restare un club sostenibile devi fare delle vendite, ma il trucco è quello di muoversi in anticipo. Quando si cambia tanto però, è ovvio che c’è bisogno di un po ' di tempo affinché i nuovi entrino nei meccanismi, ma il Bologna è ormai collaudato.

Dallinga lo conosco da anni e sono convinto sia un ottimo giocatore, un attaccante importante dalle diverse qualità. Nello schema di Italiano, gioca una sola punta centrale, Castro è quello che sta giocando di più e sta performando anche bene, ma tutte le volte che Dallinga è stato chiamato in causa ha sempre risposto. Lui generalmente riesce ad esprimersi al meglio giocando con continuità ecco perché nel recente passato ha avuto qualche difficoltà.

Dallinga però è un professionista esemplare, è diverso da Castro, ma il Bologna lotta per diversi obiettivi ed è giusto che abbia una rosa larga. Certo, spero che Dallinga possa avere più spazio perché sono convinto che sia un attaccante di prima fascia. Il campionato quest’anno è molto divertente, oltre a Napoli e Inter c'è il Milan che si è rinforzato, la Juventus che con Spalletti tornerà in corsa e poi ci sono le outsider come la Roma che con Gasperini ha fatto un salto di qualità importante e lo stesso Bologna che è ad un passo”.