Fiorentina, Sohm: "Vanoli ha portato una mentalità diversa, siamo pronti"

Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Genoa. Le sue parole: "Il clima è ok, abbiamo parlato tanto e lavorato con il nuovo mister. Siamo pronti per questa sfida".

Che cosa ha trasmesso il nuovo allenatore?

"Un po' una mentalità diversa, non abbiamo vinto fino ad ora e vogliamo cambiare".