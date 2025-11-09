Fiorentina, Sohm: "Vanoli ha portato una mentalità diversa, siamo pronti"
Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Genoa. Le sue parole: "Il clima è ok, abbiamo parlato tanto e lavorato con il nuovo mister. Siamo pronti per questa sfida".
Che cosa ha trasmesso il nuovo allenatore?
"Un po' una mentalità diversa, non abbiamo vinto fino ad ora e vogliamo cambiare".
