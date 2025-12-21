Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali: Vanoli ancora a tre, Runjaic con Davis e Zaniolo
Manca sempre meno al fischio di inizio in programma allo stadio Artemio Franchi per il match tra la Fiorentina e l'Udinese, gara in programma alle 18:00 e valida per la sedicesima giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame
Allenatore: Paolo Vanoli
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller.
Allenatore: Kosta Runjaic