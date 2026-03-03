Juventus, Vlahovic verso il rientro in gruppo e in campo. L'indizio social del suo agente
Dusan Vlahovic si avvicina a tornare in gruppo (domani potrebbe accadere) e in campo. Il centravanti serbo della Juventus potrebbe infatti essere convocato con il Pisa, in una settimana che ha segnato anche una riapertura delle discussioni sul suo eventuale rinnovo di contratto.
A dare una conferma, indiretta, è Darko Ristic, agente di Vlahovic, via Instagram. Il procuratore ha pubblicato una stories che ritrae Dusan, con fattezze bestiali e la maglia della Juventus, con alle spalle una clessidra.
Possibile anche un riferimento proprio alle trattative: Vlahovic è ovviamente raffigurato con una casacca della Vecchia Signora, e forse è lì che si vede ancora a lungo in futuro.
Editoriale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
