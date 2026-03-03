Avellino, Ballardini: "Approccio troppo timido, dopo il 2-0 abbiamo staccato la spina"

Davide Ballardini, tecnico dell'Avellino, analizza ai microfoni di Prima Tivvù la pesante sconfitta per 4-0 nella trasferta di Venezia: “C'è da dire che noi all'inizio siamo stati sempre troppo timidi, concedendo troppo spazio al Venezia. Eravamo stati ordinati ma non come volevo io, perché volevamo aggredirli di più e non abbassarci così tanto. Fino al 35', il Venezia non aveva creato chance pericolose. Poi c'è stato il rosso a Tutino e subito i gol che hanno chiuso la gara. Nel secondo tempo l'atteggiamento mi è piaciuto, i ragazzi hanno corso, hanno lottato. Poi, sapete tutti il nostro pensiero dove va. Dopo il 2-0 abbiamo staccato la spina, ma è anche vero che nel secondo tempo c'è stata una reazione, il voler finire la gara in modo dignitoso. L'impegno non è mancato, l'atteggiamento è stato giusto".

Sui cambi: "Palumbo veniva da tutta la gara con la Juve Stabia, Kumi veniva da poco a pieni giri, quindi abbiamo cercato di preservarli. Sounas può fare la mezzala e il regista, ha qualità e intelligenza, così come Palumbo e Le Borgne. Dopo la partita bisogna stare zitti, si riflette, poi il giorno dopo, a mente lucida, si parla e si analizza il tutto".