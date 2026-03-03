Sal Da Vinci festeggia il trionfo a Sanremo: "Lo dedico a Napoli, è una vittoria del popolo"

Sal Da Vinci è l'uomo del momento in Italia dopo aver vinto la 76^ edizione del Festival di Sanremo. Il cantante di origini napoletane è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando così dopo il trionfo: "Vorrei in qualche modo far arrivare la mia anima in fiamme perché è grazie alla mia città se sono così oggi. Senza la mia città forse non ce l’avrei mai fatta. L’ho dichiarato ovunque perché è la verità. La mia Napoli non mi ha mai abbandonato. Nei momenti di difficoltà mi ha dato più di quello che le ho dato io".

L'artista ha poi proseguito spendendo parole per il posto dove è nato: “Questa volta voglio dedicare questo premio a Napoli. È una vittoria del popolo, una vittoria di una città, una vittoria che fa bene al cuore, una vittoria di tutti quelli che come me hanno sempre perseverato e non hanno mai mollato. Non so come fare, vorrei abbracciare tutti quanti, ma metaforicamente lo faccio da questo telefono".