TMW Ranocchia: "Derby decisivo? Solo se vince l'Inter. Chivu ha sorpreso tutti, non me"

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi a margine dell’inaugurazione del nuovo campo dell’oratorio di via della Ferrera 11 a Milano, rinnovato da EA SPORTS FC in collaborazione con Lega Calcio Serie A, nell’ambito del programma FC FUTURES, Andrea Ranocchia ha parlato dell’importanza del prossimo derby di Milano.

L’Inter, in campo in questi minuti in Coppa Italia con il Como, lo affronterà con un vantaggio di 10 punti sul Milan secondo: “Sarà decisivo? Se dovesse vincere l'Inter probabilmente sì - ha detto Ranocchia -, nell'altro caso non così definitivo. I nerazzurri hanno un grande vantaggio, ci sono sempre meno partite e sono usciti dalla Champions. Dovessero vincere i nerazzurri, avrebbero lo Scudetto in mano".

Spazio poi agli strascichi che potrebbe lasciare l’eliminazione dalla Champions League a opera del Bodo/Glimt: “La squadra è solida, forte, l'organico è ampio e importante. Chivu ha stupito tantissimi, ma me no perché non ho mai avuto dubbi su di lui. L'Inter non è da ricostruire, malgrado la Champions sia un obiettivo importante per squadre così. Va detto però che è complicata, non tutti gli anni si può pensare di arrivare in fondo".