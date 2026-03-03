Gesto di fair play in Reggiana-SudTirol: Cragno si fa male e Fumagalli non ne approfitta
Nonostante la pesante sconfitta interna la Reggiana ha mostrato una grande sportività. In particolare l'attaccante Tommaso Fumagalli che con la gara ancora in bilico non ha approfittato di una ghiotta occasione per pareggiare i conti preferendo spedire la palla in fallo laterale che approfittare dell'infortunio di un avversario che gli aveva spianato la strada.
Attorno a metà secondo tempo infatti il portiere del SudTirol Alessio Cragno si porta avanti il pallone fuori dall'area per rilanciare l'azione, ma nel farlo si infortuna facendosi rubare il pallone dal centravanti emiliano che ha davanti a se una prateria per il più facile dei gol. Accortosi però che l'avversario è rimasto a terra dolorante il calciatore manda il pallone in fallo laterale. Un gesto apprezzato da gran parte dei presenti che hanno applaudito Fumagalli oltre ovviamente che dagli avversari che gli hanno stretto la mano così come il direttore di gara.
Per Cragno un altro infortunio, l'ultimo di una lunga serie, che si spera non sia grave, ma che lo ha costretto comunque a lasciare il campo al compagno Adamonis al 68°.