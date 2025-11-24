Thuram: "Sto bene, ma alla fine non avevo le gambe che volevo. Maignan incredibile"

Intervenuto a Inter Tv, l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram ha analizzato così la sconfitta nel derby di questa sera col Milan: "Abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo incontrato un portiere incredibile stasera. Dobbiamo continuare così e non abbatterci per la sconfitta, la fortuna girerà anche dalla nostra".

Sulle sue condizioni: "Io mi sento bene, alla fine non avevo le gambe che volevo. Ora lavoreremo per giocare al meglio la gara di mercoledì. Dobbiamo ripartire dai fattori positivi di questa sera e aggiungere i dettagli che ci sono mancati per andare a Madrid e fare una gara seria".