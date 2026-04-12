Fischi per Leao, Ferrara: "Tutto il Milan brutto contro l'Udinese, non solo lui"

Una partita amarissima quella che il Milan ha perso 0-3 in casa, contro l'Udinese. Un ko senza appello che ha visto molti dei giocatori più importanti della squadra di Massimiliano Allegri deludere le aspettative. Fra quelli che hanno fatto più discutere, come di consueto, c'è Rafael Leao.

Vuoi per le grandi aspettative che ci sono costantemente su di lui, vuoi perché è spesso sotto la lente d'ingrandimento, il portoghese ha attirato su di sé altre critiche. E stavolta anche i suoi stessi tifosi lo hanno cercato di scuotere: fischi per lui al momento del cambio.

Dagli studi di Sky Sport l'ex difensore Ciro Ferrara ha parlato così lui, analizzando la sua prestazione. Queste le parole dell'ex Juventus e Napoli dopo il ko dei rossoneri: "La prestazione di Leao rientra in una prestazione generale. Non possiamo dire che soltanto Leao ha fatto una brutta prestazione. Oggi (ieri, ndr) è stata una prestazione brutta da parte del Milan, non da parte soltanto di Leao. Ci tengo a dire questa cosa perché mi sembra abbastanza evidente. Noi tante volte puntiamo il dito contro questo giocatore e a volte, molto spesso, in maniera giusta secondo me. Stasera lui rientra in una squadra che non ha reso per nulla".