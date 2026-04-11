Ferrara convinto da Keinan Davis: "Da squadre europee. Vi racconto cosa mi disse Cannavaro"

Tra i protagonisti annunciati di Milan-Udinese, partita valevole per la 32^ giornata di Serie A il cui fischio d’inizio è in programma oggi alle ore 18, c’è il centravanti dei friulani Keinan Davis, che fa coppia d’attacco con Zaniolo.

E proprio la ‘minaccia’ Davis è stata oggetto di dibattito nelle riflessioni del pre-partita all’interno dello studio di DAZN. Ha espresso un proprio parere a tal proposito anche l’ex difensore Ciro Ferrara, al quale viene chiesto se l’anglo-giamaicano sia da squadra di alto livello: “Assolutamente sì, l’Udinese in tutti questi anni di Serie A ha sempre prodotto grandi attaccanti. Davis è un giocatore veramente forte”.

Prosegue e conclude Ferrara, raccontando anche un aneddoto che lo riguarda, con protagonista proprio Keinan Davis: “Lo ricordo ancora quando c’era Cannavaro ad allenarli, che all’ultima giornata di campionato aveva salvato l’Udinese con un suo gol: chiesi a Fabio delle sue caratteristiche e mi disse che era un attaccante moderno, forte tecnicamente e fisicamente. Un giorno potrebbe avere l’occasione di giocare per una delle squadre che partecipano alle coppe europee”.