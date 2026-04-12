Genoa, De Rossi: "Meritavamo più con l'Udinese, oggi ci siamo ripresi quei punti persi"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 della sua squadra nel lunch match di oggi contro il Sassuolo. Ed è ripartito dal momento convulso della doppia espulsione di Ellertsson e Berardi a fine primo tempo: "Ci sono state sostituzioni che non ci aspettavamo, un po' di confusione. Abbiamo perso gran parte dell'intervallo a calmare gli animi, sia che io Fabio (Grosso, allenatore del Sassuolo, ndr) dopo un buon primo tempo. Era una partita da non innervosire perché stavamo andando bene. Alla fine ci ha detto bene con un episodio, perché abbiamo giocatori forti individualmente. Una vittoria di una importanza gigantesca".

Avevate cerchiato questa partita e quella contro il Pisa?

"Ma avevamo cerchiato anche quella con l'Udinese, che vedete andare a giocare spensierata nei vari campi di Serie A grazie alla tranquillità che ha. Meritavamo più quella che oggi. Avevamo fatto bene tutta la partita, forse oggi ci siamo ripresi quei punti persi immeritatamente: era più da pari, ma è una vittoria di importanza vitale per noi".

Messias risponde sempre presente.

"Aggiungerei anche Ekuban, giocatori importantissimi nello spogliatoio. Ho imparato ad apprezzarli molto velocemente, per quanto hanno caratteri molto diversi: Ekuban è estroverso, a Junior fai fatica a farlo parlare. Ma quando gli entri dentro ti dà tantissimo, umanamente e calcisticamente. Con l'assenza di Baldanzi c'è stato un momento in cui l'abbiamo torchiato, facendogli fare troppi minuti, visto che è reduce anche da degli infortuni. E quando entra a partita in corso è devastante, è stata una sorpresa incredibile. Sono contento della vittoria e di questo gruppo, che merita di allontanarsi da quella zonaccia bollente della classifica. Una vittoria che vale tanto".