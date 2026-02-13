Fra poco Pisa-Milan, la squadra con meno vittorie in campionato affronta quella con meno ko

È quasi tutto pronto per Pisa-Milan, sfida che aprirà il 25° turno di Serie A alle ore 20.45. Intanto, il sito della Lega Serie A riporta alcune statistiche curiose sulle squadre allenate rispettivamente da Oscar Hiljemark e Massimiliano Allegri:

"A Pisa i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 9: un solo pareggio per 0-0 (Serie A 1983/84) a fronte di 8 vittorie rossonere (ultima 0-1, Serie A 1990/91). In queste 9 sfide toscani a segno soltanto 2 volte, nelle sconfitte per 1-2 nella Coppa Italia 1979/80 e nella Serie A 1987/88 (1-3). Il Pisa è la squadra della Serie A 2025/26 con più reti subite negli ultimi 15’ del primo tempo (11).

Di fronte la squadra che ha vinto meno partite nella Serie A 2025/26 (1, il Pisa, il 7 novembre scorso, 1-0 sulla Cremonese all’Arena) e quella che ne ha perse meno (1, anche in questo caso avversaria la Cremonese, che vinse a San Siro 1-2 alla 1° giornata). Il Pisa è la squadra della Serie A 2025/26 con meno reti segnate in casa (3) e con meno punti guadagnati in casa (7, come il Verona).

Pisa e Milan sono le squadre della Serie A 2025/26 con più rigori a favore (6, come Como e Genoa). Il Milan è anche quella che ne subisce di più (7, come il Napoli). Il Milan è l'unica squadra della Serie A 2025/26 senza sconfitte in trasferta: ultimo k.o. esterno l’1-3 all’Olimpico contro la Roma, il 18 maggio 2025. Il Milan è la squadra della Serie A 2025/26 che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati di fine primo tempo (+13). Il Milan è la squadra della Serie A 2025/26 con più gol segnati nei primi 15’ del secondo tempo (10)".