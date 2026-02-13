Allegri ammette sulla panchina di Leao: "Ero in dubbio fino alla fine se farlo giocare o meno"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto a DAZN nel pre-partita di Pisa-Milan, è stato interpellato anche sulla panchina iniziale di Rafael Leao e sulle condizioni degli altri giocatori acciaccati. Questa la sua risposta in merito: "Leao sta molto meglio, sono stato in dubbio fino alla fine se farlo giocare o meno. Pulisic ha fatto un allenamento ieri, avrà 15-20 minuti. Fullkrug sta bene, c’è Jashari… Abbiamo una buona panchina, fino ad oggi quelli che sono entrati dalla panchina hanno fatto sempre bene”.

Le formazioni ufficiali di Pisa-Milan

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic.

A disposizione: Luppichini, Guizzo, Leris, Hojholt, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Durosinmi, Iling-Jr, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran.

Allenatore Oscar Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Fullkrug, Leao, Pulisic, Odogu. Jashari

Allenatore: Massimiliano Allegri.